PODSTAWOWA OCENA STANU ZDROWIA KONIA Zapewnienie najlepszych warunków bytowych niestety nie wykluczy wystąpienia choroby u konia. Pewnie jest, że im lepiej poznasz naturę tych zwierząt, tym łatwiej ocenisz stan zdrowia swojego wierzchowca.

Jak sprawdzić parametry życiowe? Na co zwrócić uwagę?

ODDECHY

Zdrowy koń w stanie spoczynku wykonuje 10-12 oddechów na minutę (niektóre źródła podaja, że 12-20 oddechów). W czasie ciężkiej pracy i przy wzmożonym wysiłku koń może osiągnąć nawet do 180 oddechów na minutę.

Są trzy łatwe sposoby, którymi możesz sprawdzić oddech konia:

1. Użyj stetoskopu przykładając do z przodu szyi, ok. 15 cm poniżej gardła;

2. Przyłóż dłoń do nozdrzy zwierzęcia i wyczuj jego oddech;

3. Przyłóż dłoń do słabizny za żebrami.

TEMPERATURA

U zdrowego konia temperatura ciała wynosi 37,5-38,5 stopni Celsjusza. Temperaturę sprawdzisz za po pomocą termometru, który musisz zaaplikować do odbytu. Ważne jest abyś cały czas trzymał termometr. Czynniki takie jak upał czy wysiłek podczas treningu mogą podwyższyć ciepłotę ciała nawet o 2 stopnie.

Gdy mierzysz temperaturę w stanie spoczynku i koń ma 30-40 stopni Celsjusza może oznaczać to infekcje bakteryjną. W przypadku infekcji wirusowych temperatura podskoczy do 42 stopni.

TĘTNO

U zdrowego konia w stanie spoczynku wynosi 30-44 uderzeń na minutę. Możesz je zmierzyć na tętnicy twarzowej żuchwy, po wewnętrznej stronie ganaszy. Innym miejscem, w którym sprawdzisz tętno konia są tętnice śródstopia, przebiegające przez tylnia część stawu pęcinowego (w okolicy trzeszczek pęcinowych). U źrebiąt tętno jest podwyższone dwukrotnie, nawet 80-120 uderzeń.

Słaby puls świadczy o osłabieniu pracy serca, natomiast puls mocny o ostrej infekcji np. od spożycia trującej rośliny.

Pamiętaj! Puls przewyższający 60 uderzeń na minutę u konia w stanie spoczynku jest niepokojący, a powyżej 80 uderzeń jest alarmujący! W takiej sytuacji koniecznie wezwij weterynarza!

BŁONY ŚLUZOWE

Warto oglądać błony śluzowe, ponieważ ich zabarwienie oraz ukrwienie da Ci wiele wskazówek na temat stanu zdrowia Twojego konia.

• Żółty kolor błon śluzowych - sygnalizuje żółtaczkę, która może być spowodowana uszkodzeniem wątroby, niedożywieniem lub nowotworem.

• Niebieskawe błony śluzowe – oznaczają zatrucie lub pierwszą fazę wstrząsu.

Ukrwienie sprawdzisz przyciskając palcem dziąsło. Biała plama powstała wskutek ucisku powinna zniknąć w ciągu 2 sekund, jeśli nie znika oznacza, że doszło do krytycznego niedokrwienia, może też oznaczać zapaść.

Każdy koń jest inny, a Twoim zadaniem jest szczegółowe poznanie osobowości i zachowań każdego zwierzęcia, którym się opiekujesz. W ten sposób szybko zwrócisz uwagę na odchyły od norm i odpowiednio szybko zareagujesz.

Autor: Marta Adamkiewicz www.stajniaiskra.pl