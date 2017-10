REKLAMA

Baborówko Horse Sale Show 2017 Jeździectwo - Wyniki W ramach międzynarodowych i krajowych zawodów we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w miniony weekend w Baborówku rozegrany został finał Pucharu Polski WKKW w pięciu kategoriach wiekowych oraz w kategorii klubowej. Zawodnicy wszystkich kategorii w ciągu całego otwartego sezonu mieli możliwość wzięcia udziału w dziewięciu eliminacjach: dwukrotnie w Jaroszówce, w Sopocie, Strzegomiu, Kwiekach, Baborówku, Bogusławicach, Racocie i Facimiechu oraz w finale w Baborówku. Spośród wszystkich startów do ogólnego rankingu Pucharu Polski WKKW 2017 liczyły się tylko trzy najlepsze wyniki, a punkty za udział w finale były mnożone razy 1,5.



W najważniejszym konkursie zawodów CIC2* wygrał Mateusz Kiempa (SCSJ Coval Biały Bór) i Lassban Radovix. Drugie miejsce zajął Jan Kamiński (Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu) i Senior, a trzecie - Stephanie Bohe (GER) i Geke Equigrip’s Simple Smile. W ramach konkursu CIC2* rozgrywany był finał Pucharu Polski WKKW w kategorii seniorów. Po dziewięciu eliminacjach i finale pierwsze miejsce i złoty medal Pucharu Polski WKKW seniorów wywalczył Paweł Spisak (JKS Dako Galant Skibno). Drugie miejsce i srebrny medal zdobył Mateusz Kiempa (SCSJ Coval Biały Bór), który przed finałem był na miejscu trzecim. A miejsce trzecie i brązowy medal trafił do Jana Kamińskiego (Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu), który awansował z miejsca czwartego przed finałem.



Międzynarodowy konkurs CIC1* wygrał dziś reprezentant organizatora Paweł Warszawski (SJ Baborówko) i Aristo A-Z. Drugie miejsce w konkursie po trzech dniach zajął Nicolai Aldinger (GER) na koniu Quenny 88, a miejsce trzecie wywalczyła Stephanie Bohe (GER) na Amazing Prince. W ramach konkursu CIC1* rozgrywany był finał Pucharu Polski WKKW juniorów. Przed finałem liderką w rankingu była Wiktoria Knap (ZKS Drzonków), która podczas finału na Baborówko Horse Sale Show utrzymała tę pozycję i zdobyła złoty medal i pierwsze miejsce w Pucharze Polski WKKW w kategorii juniorów (szóste miejsce w klasyfikacji konkursu CIC1*). Drugie miejsce w Pucharze Polski WKKW juniorów i srebrny medal wywalczyła Julia Ślązak (LZJ Drama Zbrosławice), a trzecie - Anna Karpińska (JKS Dako Galant Skibno).



Konkurs krajowy CNC P wygrała Pauline Wieczorek (LKS Dragon Nowielice) i koń Czacza, miejsce drugie wywalczyła Oliwia Paździora (LKS Stragona Strzegom) i Basma, a miejsce trzecie - Diego Pieniaszek (KJ SO Starogard Gdański) na Lintonie. Konkurs CNC P rozstrzygnął finał Pucharu Polski WKKW juniorów młodszych. Najlepsza po dziewięciu eliminacjach i finale była Pauline Wieczorek (LKS Dragon Nowielice) i to ona odebrała dziś złoty medal. Miejsce drugie i srebrny medal wywalczył Diego Pieniaszek (KJ SO Starogard Gdański), a trzecie miejsce i brązowy medal - Martyna Kucharska (KJ Jaroszówka).



W klasyfikacji ogólnej konkursu CNC L, w ramach którego rozgrywany był Puchar Polski WKKW młodzików i amatorów, pierwsze miejsce zajęła Ewa Chomicz i Huzar II (SJ Baborówko), drugie miejsce należało do Gabrieli Kozłowskiej i Korsyki (SJ Baborówko), a trzecie - Karoliny Ślązak i konia Tores-P (LZJ Drama Zbrosławice).



Złoty medal Pucharu Polski WKKW w kategorii młodzików wygrała Karolina Ślązak (LZJ Drama Zbrosławice). Drugie miejsce i srebrny medal w tej kategorii wywalczyła Gabriela Kozłowska (SJ Baborówko), a trzecie miejsce i brązowy medal - Julia Witkowska (SKJ Beckersport).



Puchar Polski WKKW w kategorii amatorów zdominowały reprezentantki KJ Facimiech. Pierwsze miejsce i złoty medal Pucharu Polski WKKW amatorów wygrała Magdalena Kowalska, drugie miejsce i srebrny medal trafił do Joanny Szwajcowskiej, a trzecie miejsce i brązowy medal - do Julii Imioło.



Puchar Polski WKKW rozgrywany był także w kategorii klubowej. Pierwsze miejsce zdobył klub ZKS Drzonków. Miejsce drugie dla swojego klubu wywalczyli zawodnicy reprezentujący KJ Jaroszówka, a miejsce trzecie - zawodnicy klubu JKS Dako Galant Skibno.



Podczas Baborówko Horse Sale Show 2017 w dniach od 29 września do 1 października odbyły się krajowe i międzynarodowe zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, w ramach których rozegrany został finał Pucharu Polski WKKW 2017. Równolegle do zawodów w dniu 30 września odbyła się aukcja koni sportowych z predyspozycjami do skoków przez przeszkody i WKKW, która jest przestrzenią, w której mogą spotkać się hodowcy i właściciele koni oraz potencjalni kupcy. Druga edycja tego wydarzenia w Baborówku zakończyła się sukcesem. Niektóre z wylicytowanych koni trafiły także zagranicę. Więcej informacji na: www.bhss.baborowko.pl.