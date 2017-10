REKLAMA

Po pierwszym dniu BHSS i próbie ujeżdżenia finału PP WKKW Jeździectwo - Wyniki Za nami pierwszy dzień międzynarodowych i krajowych zawodów Baborówko Horse Sale Show w Baborówku k/Szamotuł, w ramach których rozgrywany jest finał Pucharu Polski WKKW w pięciu kategoriach wiekowych i w kategorii klubowej. Zawodnicy dziś zmierzyli się z próbami ujeżdżenia. W konkursie CIC2** o nagrodę Concordia Ubezpieczenia, w ramach którego rozgrywany jest finał Pucharu Polski WKKW w kategorii seniorów, pierwsze miejsce zajął Mateusz Kiempa (POL) na Lassban Radovix. Drugie miejsce w konkursie CIC2* zajął Jan Kamiński (POL) na Seniorze, a trzecie należało do Pawła Warszawskiego (POL) na Frontierze, który z Lucinda Ex Ani 4 zajął także miejsce czwarte.

W konkursie CIC1* o nagrodę Lotto najlepsza dziś była Sanna Siltakorpi (FIN) na koniu Jagiello. Drugie miejsce należało do Leoni Leuwer (GER) na Lucchino 3, a trzecie - do Darii Kobiernik (POL) na Ideal Girl. W ramach tego konkursu rozgrywany jest finał Pucharu Polski WKKW w kategorii juniorów. Wśród polskich zawodników tej kategorii wiekowej, którzy walczą o Puchar, najlepsza była Wiktoria Knap (POL) na koniu Quintus 134, druga - Anna Karpińska (POL) na Paco, a trzecia - Julia Ślązak (POL) na koniu Ganges.

Z powodu dużej liczby zgłoszeń konkursy CNC P i CNC L zostały podzielone na część otwartą i część, w ramach której rozgrywany jest finał Pucharu Polski WKKW.

W ramach konkursu CNC P o nagrodę Thule odbyły się dziś próby ujeżdżenia i skoków. Najlepsza po obu próbach była para Leoni Leuwer (GER) i koń Amalia. Drugie miejsce w rankingu konkursu zajął Michał Knap na Postman Pat, a trzecie - Sanna Siltakorpi na Waaksyn Overture. W ramach konkursu CNC P - finału Pucharu Polski WKKW o nagrodę Thule w kategorii juniorów młodszych rozegrana została próba ujeżdżenia i w tym konkursie najlepsza była Pauline Wieczorek na koniu Czacza. Drugą pozycję zajęła Oliwia Paździora na koniu Basma, a miejsce trzecie - Diego Pieniaszek na Lintonie.

Konkurs CNC L o nagrodę Carr Day Martin wygrała Aleksa Karlińska na koniu Symfonia M. Drugie miejsce należało do Piotra Piaseckiego i Pereza, a trzecie - Katji Gontowiuk i Lexusa. W ramach konkursu CNC L - finału Puchar Polski o nagrodę Carr Day Martin w kategorii młodzików i śamatorów najlepsza była Julia Witkowska na koniu Ksena, drugie miejsce należało do Gabrieli Kozłowskiej na koniu Korsyka, a trzecie - do Weroniki Król i Lismakeegan Chester. W kategorii amatorów najlepsza była Ewa Chomicz na Huzarze II, drugą pozycję w tej kategorii zajęła Julia Bronś na Wenie, a trzecie - Grzegorz Rychlik na Sofii.

Przed zawodnikami i publicznością jutro najbardziej emocjonujący dzień - próba terenowa, która rozpocznie się o godz. 8.15. Więcej informacji, program, pełne wyniki i listy startowe dostępne są na stronie internetowej Baborówko Horse Sale Show (www.bhss.baborowko.pl).