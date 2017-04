REKLAMA Sezon wkkw wystartował Jeździectwo - Wyniki Pierwsze ze sezonie 2017 zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego zostały rozegrane w miniowy weekend w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie. Dopisali zawodnicy i pogoda. Początek sezonu można uznać za bardzo udany! Przez dwa dni 150 koni i zawodnicy 6 narodowości rywalizowali w pięciu konkursach rangi krajowej. Na Hipodromie w Morawie wystartowali zawodnicy z Austrii, Czech, Holandii, Niemiec, Rosji i Polski. Adela Svobodova i Valleo, Aleksandra Chmielińska i Jaroszówka, Ksawery Śniegucki i Red Sunrise 2, Paweł Warszawski i Lucinda Ex Ani 4 oraz Paweł Spisak i Admirał to najlepsze pary w konkursach CNC LL, CNC L18, CNC L, CNC P oraz CNC 1*. A już za niespełna miesiąc w Morawie kolejna duża impreza. Tym razem rywalizować będą skoczkowie, którzy wystartują w Ogólnopolskich i Regionalnych zawodach oraz najmłodsi adepci jeździectwa, którzy będą walczyć w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci i Młodzieży . . . . . . . . . . . .