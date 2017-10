REKLAMA

Teraz Polskie Konie 2017 Polski Związek Hodowców Koni ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji Aukcji Polskich Koni Sportowych "TERAZ POLSKIE KONIE", która odbędzie się w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2017 roku podczas zawodów Cavaliada w Poznaniu. W tym roku na Aukcję przyjmowane będą konie w dwóch kategoriach wiekowych: - konie 3 i 4-letnie szkolone w skokach luzem - konie 4-letnie i starsze użytkowane w skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu lub WKKW. Zgłoszenia koni można dokonać za pomocą formularza elektronicznego bezpośrednio na stronie internetowej www.terazpolskiekonie.pl w zakładce „Zgłoszenie” do 16 października 2017 roku. Poza przekazaniem danych konia i właściciela, w formularzu należy zaznaczyć miejsce obowiązkowej kwalifikacji, podczas której nagrane zostaną materiały promocyjne (foto i video). Będzie również możliwość wykonania badań klinicznych, niezbędnych do udziału w Aukcji. W załączeniu znajdą Państwo szczegółowy regulamin Aukcji