Już tylko kilka dni pozostało zawodnikom na zgłoszenie swojego startu na drugą edycję Baborówko Horse Sale Show, która odbędzie się w dniach od 29 września do 1 października w Baborówku k/Szamotuł. W ramach zawodów swój Finał będzie miał Puchar Polski WKKW oraz odbędzie się aukcja koni z predyspozycjami do skoków i WKKW. Termin zgłoszeń na zawody mija w najbliższy wtorek, 12 września. W ramach Baborówko Horse Sale Show rozegrane zostaną międzynarodowe zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego na poziomie CIC2* i CIC1*, a także krajowe zawody na poziomie CNC P i CNC L. Weekend w Baborówku to Finał Pucharu Polski WKKW, który poprzedziło dziewięć eliminacji rozgrywanych w kraju na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Finał wyłoni zwycięzców w pięciu kategoriach zawodniczych oraz w kategorii klubowej. W ramach Baborówko Horse Sale Show zorganizowana zostanie aukcja koni sportowych z predyspozycjami do skoków i WKKW, która jest nieodłącznym elementem wydarzenia. Po udanej pierwszej edycji, w tym roku do aukcji zostało wybranych 12 koni, których lista dostępna jest na stronie wydarzenia: http://bit.ly/Lista_koni_BHSS. Ramowy program Baborówko Horse Sale Show: 29 września, piątek: Ujeżdżenie, jazdy próbne koni aukcyjnych 30 września, sobota: 9.00-16.00 - próba terenowa, pokazy 16.30 - prezentacja koni przeznaczonych do aukcji 20.00 - aukcja 1 października, niedziela: skoki, pokazy, ceremonie