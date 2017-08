REKLAMA

Już za tydzień we Wrocławiu oficjalne otwarcie ME w WKKW Europejska czołówka jeźdźców i amazonek już 17 sierpnia stanie do walki o medale Mistrzostw Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Sportową rywalizację poprzedzi ceremonia otwarcia, która odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 20.45 na Pergoli przy Hali Stulecia we Wrocławiu. - Uroczystość będzie doskonałą okazją do zaprezentowania wszystkich teamów narodowych szerszej publiczności – mówi Marcin Konarski, dyrektor organizacyjny zawodów. Wśród zgłoszonych zawodników są same jeździeckie gwiazdy, m.in: Niemiec Michael Jung, aktualny mistrz Europy i numer jeden w światowym rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Po prezentacji odbędzie się specjalny pokaz multimedialnej fontanny. Wstęp na ceremonię otwarcia jest bezpłatny. Jeździecki triatlon Dyscyplina WKKW, nazywana również jeździeckim triatlonem, to trzy różne konkurencje, które zawodnik pokonuje na jednym koniu. Mistrzostwa startują 17 sierpnia na hipodromie w Morawie koło Strzegomia. W czwartek i piątek rozegrana zostanie próba ujeżdżenia, tzw. taniec z koniem, w sobotę – cross - najbardziej widowiskowa konkurencja, czyli bieg z przeszkodami w pełnym galopie. Nowych mistrzów Europy wyłoni niedzielny konkurs skoków przez przeszkody. Kozacy, Future Folk i Piersi W trakcie zawodów nie zabraknie atrakcji dla publiczności. Na hipodromie powstanie wielka strefa wystawców z produktami jeździeckimi i lokalną specjalnością - wyrobami granitowym. W programie także Salon Konia Polskiego: prezentacje osiągnięć polskiej hodowli koni oraz pokazy powożenia zaprzęgami. W piątek wystąpią zespoły folklorystyczne, a gwiazdą wieczoru będzie Future Folk, którego wokalistą jest Stanisław Karpiel-Bułecka. W sobotę na scenie zaśpiewa Teresa Werner, zespół Piękni i Młodzi oraz grający muzykę rokową zespół Piersi. Sobotnie koncerty zakończy pokaz z użyciem ognia w wykonaniu kaskaderów konnych. W niedzielę kaskaderzy z Apolinarski Group we współpracy z Wojciechem Orlikiem zaprezentują swoje umiejętności woltyżerskie w pokazie wywodzącej się z Kaukazu dżigitówki. Wykonają zapierające dech w piersiach akrobacje na galopującym koniu. Z myślą o najmłodszych powstanie miasteczko zabaw z karuzelami, dmuchanymi zjeżdżalniami, bungee, ścianką wspinaczkową i przejażdżkami na kucykach. Mistrzostwa Europy w WKKW to nie tylko wielkie wydarzenie sportowe, ale także świetna zabawa dla całej rodziny. Program sportowy i imprezy towarzyszące Wtorek, 15.08.2017 20.45 Ceremonia otwarcia – Pergola przy Hali Stulecia we Wrocławiu – wstęp wolny Środa, 16.08.2017 15:00 Pierwszy przegląd koni Czwartek, 17.08.2017 10.00 - 16.30 Ujeżdżenie - część I Piątek, 18.08.2017 10.00 - 16.30 Ujeżdżenie - część II 17.00 Koncert muzyki folkowej /scena przy trasie crossu/ Wystąpią: zespoły folklorystyczne, zespół muzyki country, gwiazda wieczoru - Future Folk Sobota, 19.08.2017 11.00 - 16.30 Cross Prezentacje sołectw – Strefa wystawców lokalnych – cały dzień 17.00 Koncert muzyki rozrywkowej – scena przy trasie crossu /wstęp wolny/ Wystąpią: Teresa Werner, Piękni i Młodzi, gwiazda wieczoru - Piersi Niedziela, 20.08.2017 09.00 Drugi przegląd koni 11.00 - 15.30 Skoki 15.35 - 16.00 Ceremonia medalowa Giełda minerałów – Strefa wystawców lokalnych – cały dzień Pokazy kaskaderskie: Apolinarski Group - kaskaderzy konni – Arena główna /w przerwie części sportowej/ Salon Polskiego Konia: Pokazy hodowlane oraz pokazy powożenia zaprzęgami – Arena główna /w przerwie części sportowej/