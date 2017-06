REKLAMA VI Eliminacja Pucharu Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Przed nami IV Eliminacja Pucharu Polski WKKW, już w najbliższy weekend pucharowe rozgrywki ponownie zawitają do Klub Jeździeckiego Jaroszówka. Zawodnicy o punkty do rankingów będą rywalizować w 5 konkursach krajowych (CNC2**, CNC1*, CNC P, CNC P, CNC L). Na listach startowych zgłoszonych jest ponad 150 par. Podczas zawodów odbędą się również Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców, a o tytuł Mistrza będzie walczyć 7 par. Wśród zgłoszonych Seniorów są między innymi Michał Knap z ZKS Drzonków, Małgorzata Cybulska z SKJ Sopot, Mariusz Kleniuk z LKJ Hipologia Strzegom oraz Daria Kobiernik reprezentująca ZKJ Przylep Lotnisko. Dodatkowo podczas zawodów będziemy mogli obserwować rywalizację dużej ilości zawodników z pozostałych kategorii. W grupie Juniorów wystartuje wiceliderka kategorii Wiktoria Knap z ZKS Drzonków. W kategorii Juniorów Młodszych zobaczymy Martynę Kucharską z KJ Jaroszówka, zajmującą trzecie miejsce w swojej kategorii. Natomiast wśród Młodzików wystartuje liderka rankingu Hanna z KJ Szarża. Zawody rozpoczynają się w piątek od próby ujeżdżenia wszystkich konkursów i skoków konkursów klasy CNC LL i CNC L. W sobotę zostanie rozegrana próba terenowa wszystkich konkursów, a w niedziele skoki konkursów CNC P, CNC1*, CNC2*. Serdecznie zapraszamy w najbliższy weekend do Ośrodka Sportów Konnych Społowicz-Jaroszówka! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}