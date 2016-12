Sprawdzony, gwarantujący widowisko dla kibiców program, a dla zawodników 800 000 PLN i pięć konkursów z punktami do światowego rankingu – Cavaliada Tour w lutym w Lublinie i Warszawie. Znane są już wszystkie parametry związane z rywalizacją skoczków podczas Cavaliady w Lublinie (2-5 lutego) i Warszawie (23-26 lutego). Program wszystkich zawodów w ramach cyklu 2016/17 jest prawie taki sam. Nigdzie nie zabraknie widowiskowych elementów CSI, takich jak potęga skoku i Venus vs Mars. Lublin wyróżnia się tym, że dwugwiazdkowa ranga daje szansę na start parom na poziomie 120 cm. Warszawa to z kolei finał Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata i jemu podporządkowana jest duża runda. Razem w lutym, dzięki Cavaliadzie, w Polsce zostanie rozegranych aż 5 konkursów zaliczanych do Longines Rankings. Warto przypomnieć, że rok temu Polacy świetnie wykorzystali tę szansę i na listę zwycięzców tych najtrudniejszych klas, zaliczanych też do Cavaliady Tour, wpisali się: Aleksandra Kozanecka (Lublin), Łukasz Koza (Lublin Grand Prix) i Jarosław Skrzyczyński (Warszawa Grand Prix). Pula nagród w CSI2* Lublin wynosi 310 200 PLN, a w CSI3*W Warszawa 485 000 PLN. Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych parametrów konkursów. Propozycje i panel zgłoszeń zostaną opublikowanie bezpośrednio po ich zatwierdzeniu przez biuro FEI. Lublin

Warszawa