Zawody CSI4* w Poznaniu jak zawsze będą miały doskonałą obsadę. Z długiej listy zgłoszonych do konkursów w ramach 4* przyjętych zostało 70 zawodników z pięciu kontynentów i dwudziestu siedmiu krajów. Poza tym, w rundzie młodych koni (CSIYH) i w małej rundzie (CSI1*) wystartuje blisko 100 par. Na liście nie brakuje gwiazd, a do nich możemy z pewnością zaliczyć Reed Kessler z USA, która ma na swoim koncie srebrny medal w mistrzostwach Ameryki Północnej, uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i udany start w finale Pucharu Świata w roku 2010. W tym sezonie młoda Amerykanka prezentuje się doskonale. Tydzień temu zajęła trzecie miejsce w prestiżowym Grand Prix CSI Eindhoven. Druga, równie młoda zawodniczka z USA Katherine Dinan to indywidualna mistrzyni Ameryki Północnej młodych jeźdźców, która mimo zaledwie 24 lat może pochwalić się już czterokrotnym udziałem w finałach Pucharu Świata.

Beat Mandli ze Szwajcarii to już bardzo doświadczony zawodnik (jednocześnie trener Katheriny Dinan), zdobywca Pucharu Świata z roku 2007 i srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu.

Sanne Thijssen z Holandii ma zaledwie 19 lat, a zajmuje w rankingu Światowej Federacji Jeździeckiej 84 miejsce. Jest amazonką niezwykle skuteczną, która w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy wygrała dziewięć konkursów zaliczanych do światowego rankingu, w tym Grand Prix na CSI4* w Dortmundzie. Jest też aktualną wicemistrzynią Europy młodych jeźdźców. Niezwykłym jeźdźcem jest Włoch, Juan Carlos Garcia. To jeden z niewielu ludzi na świecie, który startuje na poziomie mistrzowskim i olimpijskim zarówno w skokach przez przeszkody i we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. W zeszłym roku na naszych zawodach zajął drugie miejsce w konkursie Grand Prix.

W reprezentacji Niemiec wystartuje m.in. doskonale znany polskiej publiczności, wielokrotny zwycięzca konkursów o Puchar Narodów i zaliczanych do światowego rankingu, Holger Wulschner, który w miniony poniedziałek triumfował w Grand Prix CSI4* w Wisbaden.. Na starcie nie zabraknie zeszłorocznego zwycięzcy Grand Prix Poznania, Wilma Vermeir’a z Belgii, a jeśli chodzi o dotychczasowych zwycięzców Memoriału to po trzech latach przerwy na poznańskim hipodromie pojawi się Roberto Turchetto z Włoch. Polscy kibice będą mogli dopingować najlepszych naszych skoczków na czele z mistrzem Polski Kamilem Grzelczykiem i liderem rankingu PZJ Jarosławem Skrzyczyńskim. Zobacz listy zgłoszeń: CSIYH1*



CSI1*

CSI4*