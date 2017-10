REKLAMA

Guy Robertson w Polsce! - szkolenie ze zwycięzcą VIII edycji Myśląc o Koniu Jeździectwo - Kursy i szkolenia Jeżeli chcesz poprawić swoją więź z koniem, zwiększyć jego zaufanie i szacunek, rozwinąć jego przepuszczalność i rozluźnienie, poznać elementy psychologii szkolenia koni, a także rozwiązać nurtujące Cię problemy to serdecznie zapraszamy Cię na to szkolenie! Zapraszamy wszystkich jeźdźców, niezależnie od uprawianej dyscypliny, na dwudniową klinikę z Guyem Robertsonem, która odbędzie się 28-29 października 2017 (sobota-niedziela) w EZ Ranch k. Warszawy.

Kilka słów o Guyu:

Guy Robertson skupia się na zbudowaniu solidnych podstaw niezbędnych do rozwoju pary koń-jeździec takich jak miękkość, chęć ruchu, pewność siebie oraz szacunek dla partnera. Szkolenie zaczyna od pracy z ziemi, a dopiero potem pod siodłem. Takie podejście, jak i bazowanie na jak najmniejszym poziomie stresu u koni podczas treningu, stanowi klucz do tego, aby koń skutecznie uczył się nowych elementów niezależnie od uprawianej dyscypliny. http:// www.guyrobertsonhorsemanshi p.co.uk/about.html

Plan szkolenia:

Szkolenie ma charakter praktyczny. Będzie się ono składało z czterech 2,5 godzinnych sesji pracy z końmi. Zaczniemy od pracy z ziemi, a w kolejnych modułach przejdziemy do pracy pod siodłem, także z wykorzystaniem dodatkowych pomocy takich jak drągi i pachołki.

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim i tłumaczone na polski.

Cena:

Uczestnik z koniem – 850zł/ dwa dni szkolenia

Słuchacz – 150zł/ dzień szkolenia lub 250zł/ dwa dni szkolenia

Istnieje możliwość noclegu oraz wyżywienia na miejscu.

