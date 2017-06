REKLAMA Kurs inseminacji klaczy. Jeździectwo - Kursy i szkolenia Uniwersytet rolniczy w Krakowie organizuje kurs inseminacji klaczy, który odbędzie się 15-17. 09. 2017 (lub 22-24.09.2017- do ustalenia) w Krakowie. Koszt szkolenia to ok. 1700 zł w tym jest obiad w sobotę i niedzielę. Być może cena będzie zawierała również noclegi w akademiku przy samym rynku w Krakowie ( trwają rozmowy). Niestety jest ograniczona liczba miejsc - tylko 15. Po ukończenia szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat, który daje możliwość inseminacji własnych klaczy. Nie jest wymagane żadne wykształcenie kierunkowe. Dla każdego uczestnika będzie przygotowany konspekt „krok po kroku” wraz z omówieniem i zdjęciami. Wszyscy kursanci będą mieli zniżkę na przygotowywane szkolenie z zakresu transplantacji zarodków (embriotransferu).



Program kursu:



15.09 (piątek), godz. 15.00 -20.00

1. pobieranie nasienia

2. ocena nasienia

3. obróbka nasienia

4. przygotowanie nasienia do transportu w stanie płynnym lub mrożonym

5. Przygotowanie nasienia do inseminacji (świeżego i mrożonego)



16.09 (sobota), godz. 9.00 -19.00

1. anatomia układu rozrodczego klaczy

2. fizjologia cyklu rujowego

3. wyznaczanie optymalnego terminu krycia lub inseminacji

4. przerwa obiadowa

5. ćwiczenia praktyczne



17.09 (niedziela), godz. 9.00 -16.00

1. technika inseminacji

2. ćwiczenia praktyczne

3. obiad i zakończenie



W zależności od potrzeb program może być w jakimś stopniu zmodyfikowany.







Zainteresowanych prosimy o kontakt z D. Wieliczko tel. 695 128 015