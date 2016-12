Serdecznie zapraszamy na IV edycję szkolenia z Jerzym Krukowskim w Stajni Iskra w Sztumskim Polu w dniach 6-8.01 2017. Konsultacje składają się z dwóch części - praktycznej i teoretycznej. Jerzy Krukowski to doświadczony jeździec i trener, wielokrotny Mistrza Polski w WKKW, wieloletni reprezentant Kadry Narodowej. Autor wielu artykułów poruszających problemy związane z porozumieniem się jeźdźca z koniem na łamach czasopism hipicznych. Uważa, że trening oparty na sile to zły trening, a drogą do sukcesu w jeździectwie jest trening wykorzystujący wiedzę z zakresu psychologii, fizjologii i biomechaniki ruchu konia. Więcej...