Szanowni Delegaci! Nazywam się Wojciech Furmanek, jestem księgowym z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem i od dwóch lat prowadzę finanse PZJ. Do napisania tego listu skłoniła mnie zwyczajna uczciwość w stosunku do swoich pracodawców jakimi Wy Szanowni Delegaci jesteście, oraz fakt, że nie będę mógł osobiście przedstawić mojego stanowiska. Ta sama uczciwość kazała mi kilka dni temu złożyć wypowiedzenie z pracy w Polskim Związku Jeździeckim. Jestem całkowicie apolityczny, nie znam się na związkowej polityce, nie wiem kto z kim i przeciw komu. Kieruję te słowa do Państwa jako najwyższej władzy w Związku w trosce o przyszłość finansową Związku za którą czuję się odpowiedzialny. Sytuacja z jaką mamy do czynienia w biurze w ostatnim okresie jest przesycona nieufnością i podejrzliwością i dla osób chcących spokojnie pracować dla dobra Związku stała się zwyczajnie toksyczna. Postaram się opisać to Państwu po kolei. Zobacz pełną treść listu...