Do rywalizacji o medale Mistrzostw Europy w WKKW, które już wkrótce startują w Strzegomiu zgłoszono jeźdźców i amazonki z 19 krajów. Oto przegląd wybranych par. Złota jedenastka według Kate Green Sara Algotsson-Ostholt i Reality 39, Szwecja Sara jest reprezentantką szwedzkiej ekipy narodowej od 1990 roku. Startuje wspólnie ze swoją starszą siostrą Lindą na koniach własnej hodowli. Podczas mistrzostw Europy w 2011 roku zaliczyła bardzo udany występ, jednak prawdziwy sukces osiągnęła rok później, zdobywając w Londynie srebrny medal olimpijski. Dla Sary będą to trzecie mistrzostwa Europy na 13-letniej klaczy Reality 39. Para zajęła 36. miejsce na olimpiadzie w Rio, a ostatnio wygrała zawody CIC3* w Sopocie. Sara ma 42 lata i jest żoną niemieckiego jeźdźca Franka Ostholta. Mają dwójkę dzieci. Thomas Carlile i Upsilon, Francja Mówi się, że Thomas to jeździec, który może zatrzymać dobrą passę Michaela Junga. Jego siwy, dziewięcioletni angloarab (po Centuro) to ogier, o którym ostatnio głośno świecie WKKW. Para wygrała finał mistrzostw jeździeckich w Blenheim zeszłego sezonu, tegoroczne zawody CIC3* w brytyjskim Barbury oraz zajęła drugie miejsce w Saumur w 2016 roku. Podczas poprzednich Mistrzostw Europy w Blair Castle, Thomas dosiadając Sirocco du Gers zdobył brązowy medal w klasyfikacji drużynowej. Ma 30 lat, urodził się Wielkiej Brytanii, obecnie mieszka we Francji. Kristina Cook i Billy the Red lub Calvino II, Wielka Brytania 46-letnia Kristina jest jedną z najbardziej doświadczonych zawodniczek startujących Strzegomiu. Od 24 lat jest reprezentantką Wielkiej Brytanii w kategorii seniorów, a tegoroczne mistrzostwa będą ósmymi w jej karierze. Kristina jest także jedyną matką, która uzyskała tytuł mistrzyni Europy, dokonała tego w 2009 roku na Miners Frolic. Jest posiadaczką trzech złotych medali w klasyfikacji drużynowej oraz kompletu medali w klasyfikacji indywidualnej. Drużynowe złoto zdobyła w 1994 i 2010 roku podczas mistrzostw świata, brąz indywidualnie i drużynowo na olimpiadzie w Pekinie oraz drużynowe srebro olimpijskie w Londynie. Tina ma dwójkę dzieci. Współpracuje ze swoim bratem Nickiem Giffordem, który jest trenerem koni wyścigowych. Oba jej konie posiadają formę do udziału w zawodach rangi CCI4*. Karin Donckers i Fletcha Van ‘t’ Verahof, Belgia Kariera Karin w ekipie seniorów rozpoczęła się 25 lat temu od udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Jest ona najbardziej znaną belgijską zawodniczką. Posiada dwa brązowe medale w kategorii drużynowej zdobyte w 2003 i 2009 roku. W mistrzostwach Europy wystartuje po raz siódmy. Do udziału zgłosiła pięć niesamowitych koni, m.in. Fletcha Van ‘t’ Verahof. Jest to 12-letni belgijski koń gorącokrwisty, na którym startowała na olimpiadzie w Rio. Para wygrała zawody CIC3* w Marbach oraz zajęła siódme miejsce w konkursie CCI3* w Blenheim. 46-letnia Karin zajmuje 10. pozycję w światowym rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Michael Jung i Fischer Rocana FST, Niemcy Aktualny mistrz Europy, osiem razy z rzędu zdobywał medale w kategorii indywidualnej. Jest pierwszym zawodnikiem, który posiadał jednocześnie tytuł mistrza Europy, mistrza świata i mistrza olimpijskiego. Dorównał rekordowi ustanowionemu przez Ginny Elliot: trzech zwycięstw w mistrzostwach Europy na trzech różnych koniach. Startując na La Biosthetique Sam odzyskał tytuły mistrza olimpijskiego, mistrza świata w 2010 roku oraz zwyciężył w zawodach CCI4* Rolex Grand Slam w zeszłym roku. Na 12-letniej klaczy FischerRocana FST “Roxy” to będzie jego pierwszy start w mistrzostwach Europy, choć para w 2014 roku zdobyła złoty medal w klasyfikacji drużynowej mistrzostw świata oraz indywidualnie srebro. Ingrid Klimke i Horseware Hale Bob, Niemcy 49-letnia Ingrid jest jedną z najbardziej popularnych zawodniczek w dyscyplinie WKKW. Jej ojciec, dr Reiner Klimke to wielokrotny medalista olimpijski w konkurencji ujeżdżenia. Ingrid jest członkinią niemieckiej ekipy nieprzerwanie od 2005 roku. Posiada trzy złote olimpijskie medale w klasyfikacji drużynowej, dwa złote medale drużynowe zdobyte podczas mistrzostw świata oraz trzy złote medale drużynowe mistrzostw Europy. W 2014 roku w Pau wygrała swoje pierwsze zawody CCI4* dosiadając Bobbiego, 13-letniego konia rasy oldenburskiej. Para wywalczyła także drużynowe złoto w Blair Castle, olimpijskie drużynowe srebro w Rio oraz zajęła pierwsze miejsce w ostatnich zawodach CIC3* w Achen. Jonty Evans i Coolej Rorke’s Drift, Irlandia Jonty Evans do startu w Strzegomiu został zgłoszony z Cooley Rorke’s Driftrasy, 11-letnim irlandzkim koniem sportowym, który niedawno został wystawiony na sprzedaż. Jonty, aby zatrzymać swojego najlepszego konia ogłosił w mediach społecznościowych „crowdfunding” – zbiórkę pieniędzy, z nadzieją, że uda się zabrać brakującą na jego zakup sumę. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro para zajęła 9. miejsce w klasyfikacji indywidualnej. W maju tego roku wystartowali w swoim pierwszym wspólnym konkursie CCI4* w Badminton, gdzie zajęli 20. lokatę. Byli także reprezentantami irlandzkiej ekipy, która wygrała finał Pucharu Narodów w 2015 roku. Jonty ma 45 lat i mieszka w Anglii. Paweł Spisak i Banderas, Polska 36-letni Paweł Spisak jest najbardziej utytułowanym polskim zawodnikiem. Czterokrotnie brał udział w igrzyskach olimpijskich. W Rio startował na 10-letnim wałachu polskiej hodowli - Banderasie, którego wyszkolił od poziomu jednej gwiazdki. Będą to czwarte mistrzostwa Europy seniorów w jego karierze. Alena Tseliapushkina i Passat, Białoruś 48-letnia Alena startuje głównie we wschodniej Europie. Na koniu Passat regularnie reprezentuje Białoruś w zawodach rangi mistrzowskiej. Passat, 20-letni koń trakeński jest najstarszym koniem, który wystartuje w Strzegomiu. Para wzięła udział w dwóch olimpiadach, w Pekinie i Londynie oraz w mistrzostwach świata w 2014 roku i mistrzostwach Europy w 2013 roku. Lt Col Thibaut Vallette i Qing du Briot ENE HN, Francja Thibaut na 13-letnim koniu rasy Selle Francais - Quing du Briot ENE HN - zdobył brązowy medal w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej podczas swoich pierwszych mistrzostw w kategorii seniorów w Blair Castle w 2015 roku. Para wywalczyła także drużynowy, złoty medal olimpijski w Rio w 2016 roku. Thibaut jest instruktorem w prestiżowej szkole jeździeckiej - Le Cadre Noir w Saumur. Ma 43 lata, jest żonaty i ma pięcioro dzieci. Nicola Wilson i Bulana, Wielka Brytania 40-letnia Nicola uzyskała przydomek pionierki w brytyjskiej ekipie na karym koniu Opposition Buzz. Para wygrała złoto w klasyfikacji drużynowej podczas mistrzostw Europy w 2009 roku oraz mistrzostw świata w 2010 roku, a także drużynowy brąz mistrzostw Europy w 2011 roku i olimpijskie drużynowe srebro w 2012 roku. Nicola była członkiem brytyjskiej ekipy, która podczas mistrzostw Europy w Blair Castle w 2015 roku zajęła drugie miejsce. Bulana to jej 11-letnia klacz hodowli holenderskiej. Para wygrała konkurs CCI3* w Boekelo w 2015 roku i zajęła drugie miejsce podczas niedawno rozegranych zawodów w Luhmuhlen.