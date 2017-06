Jeszcze tylko dwa tygodnie otwarty będzie system zgłoszeń zawodników na 10. Festiwal Jeździecki Baborówko. Za miesiąc rozpocznie się jubileuszowy Festiwal Jeździecki Baborówko, podczas którego wyłoniony zostanie Mistrz Polski Seniorów WKKW. Zawody to także szósta eliminacja Pucharu Polski WKKW. Termin zgłoszeń na zawody upływa 13 czerwca. Jeszcze tylko dwa tygodnie otwarty będzie system zgłoszeń zawodników na 10. Festiwal Jeździecki Baborówko. Za miesiąc rozpocznie się jubileuszowy Festiwal Jeździecki Baborówko, podczas którego wyłoniony zostanie Mistrz Polski Seniorów WKKW. Zawody to także szósta eliminacja Pucharu Polski WKKW. Termin zgłoszeń na zawody upływa 13 czerwca. W dniach od 30 czerwca do 2 lipca w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko k/Szamotuł rozegrane zostaną międzynarodowe i krajowe zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Zawodnicy będą mogli walczyć m.in. o tytuł Mistrza Polski WKKW, punkty eliminacyjne do rankingu Pucharu Polski WKKW, a także o ostatnią szansę na zdobycie kwalifikacji do Mistrzostw Europy WKKW 2017, które odbędą się w Strzegomiu (od 17 do 20 sierpnia). W ramach Festiwalu Jeździeckiego Baborówko zostaną rozegrane prestiżowe międzynarodowe konkursy klasy CIC1*, CIC2*, CIC3* i CCI3* oraz konkursy krajowe CNC L i CNC P, które pozwolą zdobyć doświadczenie dla młodych koni. Mistrzostwa Polski Seniorów WKKW rozegrane zostaną w ramach konkursu CIC3*. - Festiwal Jeździecki Baborówko na stałe wpisał się w sportowe kalendarze najlepszych zawodników i sław WKKW z kraju i ze świata. W tym roku podnosimy organizacyjną poprzeczkę. - mówi Henryk Święcicki jr., dyrektor zawodów. - Organizacja zawodów, w ramach których będą rozgrywane Mistrzostwa Polski Seniorów WKKW, a zawodnicy będą mogli po raz ostatni zawalczyć o zdobycie kwalifikacji do Mistrzostw Europy WKKW 2017, to wielka odpowiedzialność. Przygotowania organizacyjne i techniczne do zawodów, np. budowa trasy terenowej, już trwają. - dodaje. W tym roku trasę próby terenowej konkursów CIC3*, CCI3* i CIC2* przygotuje szwedzki budowniczy toru Lars Christensson, który w Baborówku stawia cross już trzeci rok. Cross dla konkursu CIC1* zaplanuje Bogusław Jarecki, ośmiokrotny Mistrz Polski Seniorów WKKW. Trasę terenową konkursów krajowych CNC L i CNC P zbuduje Paweł Warszawski, Mistrz Polski Seniorów WKKW z roku 2012 i jednocześnie reprezentant Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko. Organizatorzy jak co roku zadbają o rodzinną atmosferę na Festiwalu Jeździeckim Baborówko, a także o wygodę dla zawodników i koni. Na koniowozy będzie czekać specjalnie wydzielona strefa z dostępem do mediów, w bliskości do stajni oraz do strefy myjek, gdzie zawodnicy i luzacy będą mogli przygotować swoje konie. Termin zgłoszeń na Festiwal Jeździecki Baborówko upływa 13 czerwca. Zawodnicy mogą wysyłać swoje zgłoszenia na zawody międzynarodowe poprzez krajowe federacje i Entry System FEI, a na zawody krajowe – poprzez platformę zawodykonne.com (https://zawodykonne.com/zawody/45/tour/82). Ramowy program Festiwalu Jeździeckiego Baborówko: 30 czerwca (piątek) – ujeżdżenie i skoki 1 lipca (sobota) – cross, pokazy i atrakcje 2 lipca (niedziela) – skoki, pokazy i atrakcje, ceremonie zwycięzców Więcej informacji na: www.festiwal.baborowko.pl. Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; border:none;}