Wystawa "Dziękuję co koniu" Dyrektor Muzeum łowiectwa i Jeździectwa Piotr Hubert Świda zaprasza na otwarcie wystawy "Dziękuję ci koniu", któe odbędzie się w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich w Warszawie w dniu 4 kwietnia o godzinie 18:00. Wystawie towarzyszyć będzie sprzedaż katalogu wzbogaconego wierszami i opowiadaniami o koniach oraz program edukacyjny w ramach którego organizatorzy proponują: lekcje muzealne "Za co lubimy konie?", warsztaty oraz spotkania z zoofizjoterapeutką Magdaleną Saracyn (8.05 o godz. 18:00) i lek. wet. Alicją Świetlikowską (20.05 o godz. 16:00). Więcej info na www.muzeum.warszawa.pl