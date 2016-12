Myśliwy pomylił konia z dzikiem. Klacz została zastrzelona gdy przebywała w towarzystwie dwóch innych koni na ogrodzonym pastwisku na terenie dużej stajni w okolicy Grodna w wielkopolsce. Policja zabezpieczyła ciało konia oraz pocisk. Podejrzanym jest 61-letni myśliwy, który przyznał się do winy, twierząc jednak, że strzelał do dzika. Prawdopodobnie był to najbardziej kosztowny strzał w jego życiu - koń został wyceniony przez właścicielkę, obywatelkę Finlandii, na 40 000 Euro. Prokuratura w Złotowie czeka na wyniki sekcji konia, badań balistycznych oraz na przesłuchanie właścicielki konia. Żródło: Kopytologia